Unter dem Moto "Die Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit" stellte Willanzheims Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert den Neujahrsempfang der Gemeinde. "Wir sind stolz auf unsere vielen Einrichtungen, Institutionen und die Jugendarbeit in unseren Vereinen", bekannte die Bürgermeisterin.

Ob in der Schule, den Kindergärten, Jugendhäusern, den Vereinen oder Kirchen werde viel für den Nachwuchs getan. Jugend und Familien seien sehr wichtige Segmente für die Gemeinde und diese habe viel Geld in die Hand genommen wie bei den Neubauten des Kindergartens in Hüttenheim oder der Sanierung und Erweiterung der Grundschule in Willanzheim. Es sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Kinder zu diszipliniertem Sozialverhalten zu führen.

Wertschätzung für die geleistete Arbeit

Die Jugendarbeit in den Vereinen werde durch sehr engagierte Bürgerinnen und Bürger im Ehrenamt getragen und geleistet. Dort werde den Kindern der Wege zu Musikern, Feuerwehrkräften oder Sportlern geebnet. "Wir wissen dieses ehrenamtliche Engagement sehr zu schätzen", wandte sich Ingrid Reifenscheid-Eckert an die Ehrenamtlichen und bezeichnete die Einladung zum Neujahrsempfang als Wertschätzung für die geleistete Arbeit in den Dorfgemeinschaften. Manche Frauen oder Männer seien gleich in mehreren Vereinen oder Institutionen engagiert. "Ich bitte Sie, lassen Sie nicht nach in ihrem Engagement", sagte Ingrid Reifenscheid-Eckert, um soziale Werte, Übernahme von Verantwortung sowie Teamgeist und Schlüsselqualifikationen an kommende Generationen weiterzugeben.

Die Bürgermeisterin ehrte mehrere junge Leute für hervorragende Abschlüsse in Schule und Beruf mit Buchpräsenten, Stefanie Riedel aus Markt Herrnsheim erlangte die Allgemeine Hochschulreife mit der Note 1,6 und die Willanzheimerin Alina Vogel baute ihr Abitur gar mit tollen Note 1,1 in Kitzingen. Die Willanzheimerin Selina Hofmann beschloss ihre Ausbildung zur Industriekauffrau an der Berufsschule Kitzingen/Ochsenfurt mit der Note 1,6. Mit einer 1,94 schaffte Pia Kümmel aus Markt Herrnsheim eine eins vor dem Komma beim Staatsexamen zum Lehramt an Grundschulen. Die Traumnote 1,0 gelang Eva Wohlfeil bei ihrer Prüfung zur staatlich geprüften Logopädin. Svea Graf beschloss die Mittelschule Iphofen ebenfalls mit einer eins vor dem Komma.

Mehrere Neubürger zum Empfang eingeladen

"Wir erleben eine gewisse Hilflosigkeit und Belastung der Psyche in unserer Gesellschaft", konstatierte die Bürgermeisterin in Zeiten des Ukraine-Kriegs, hoher Inflation, Energiekrise und Klimawandel. Sie sah unsere Gesellschaft auch am Ende der Wohlstands-Jahre angekommen, die Zuversicht schwinde und es sei auch eine Abnahme des gesellschaftlichen Zusammenhalts zu beobachten. Die Bürgermeisterin hatte auch mehrere Neubürger zum Empfang eingeladen, die sich kurz vorstellten. Darunter waren auch zwei junge Frauen aus der Ukraine, die seit März 2022 in der Gemeinde eine vorübergehende Bleibe gefunden haben.