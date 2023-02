Nun hat der Weinbauverein Wiesenbronn wieder einen ordnungsgemäß gewählten Vorstand. In der Generalversammlung im Schützenheim wurden sieben Vorstandsmitglieder in ihre Ämter eingeführt. Wahlleiter Gerhard Roth, als Ehrenvorstand, führte durch den kurzen Wahlmodus. Die Gewählten sind sich einig. Es lohnt sich für den Weinbauverein und die Wiesenbronner Winzer und Winzerinnen, sich ins Zeug zu legen! Mit vielen Vorhaben für das Jahr 2023 starten die Verantwortlichen nun. Wofür es anderenorts einen Tourismusverein gibt, das hat in Wiesenbronn der Weinbauverein in seinen Händen und versucht Gästen , wie auch Einheimischen Wein und Kultur, Gastlichkeit zu verkörpern. Der Start ist gemacht und mit einer neuen Veranstaltung "Trink mer emal?!" wird deutlich , dass nicht nur Worte der Gemeinschaft am Herzen liegen.

Von: Doris Paul (1. Vorsitzende, Weinbauverein Wiesenbronn)