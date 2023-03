Hannah Hornung ist die neue Kuratin der Schwarzacher Georgspfadfinder. Die Delegierten der Stammesversammlung wählten die Erzieherin für die kommenden drei Jahre ins zuvor vakante Amt der geistigen Leitung des Vorstands. Während die Amtszeit des Vorsitzenden Daniel Rohmfeld noch bis 2025 andauert, ist die dritte Position im Vorstand weiterhin vakant.

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder blickten in ihrer Versammlung auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück. Nachdem die Corona-Pandemie bis ins vergangene Frühjahr die Jugendarbeit spürbar einschränkte, feierte der Stamm im August sein 60-jähriges Bestehen mit einem knapp zweiwöchigen Zeltlager mit gut 100 Teilnehmenden auf den Wiesen an der Schwarzach am Ortsrand von Münsterschwarzach. Dabei waren auch Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus vier weiteren Stämmen des Diözesanverbands Würzburg und aus der Oberpfalz. Am Festsonntag besuchten zahlreiche Gäste den Gottesdienst in der Pfarrkirche und die Feierlichkeiten im Zeltlager.

Wöchentlich trafen sich gut 50 Kinder und Jugendliche trafen zu ihren Gruppenstunden im Pfadfinderheim und auf der Mainspitze. Aktuell zeigen sich neun Leiter und Leiterinnen für die vier Altersstufen verantwortlich. Im Advent gestaltete der Stamm eine Andacht, bei der das Friedenslicht weitergegeben wurde. Zu Jahresbeginn führte der Stamm an drei Tag die Sternsingeraktion in allen sechs Ortsteilen durch. Mit den Spendengeldern, stolzen 9110,04 Euro, wird das Krankenhaus der Benediktiner in Ndanda in Tansania bei der Renovierung der Geburtsstation und Augenklinik unterstützt.

Von: Daniel Rohmfeld (Vorstand, Deutsche Pfadfinderschaft St Georg Stamm Stadtschwarzach)