Zu einem Neujahrskonzert von Barbara Hölzer and Friends waren alle Musikliebhaber in die evangelische Michaelskirche eingeladen. Das Gitarrentrio Ma Ni Jo um Maximilian Nitsche, Niklas Rauchenberger und Johannes Teubler entführten die Zuhörer gemeinsam mit Barbara Hölzer, ebenfalls an der Gitarre, und der Flötistin Sayuri Hattori in die Welt der Musik: das Spektrum reichte von klassischen Stücken bis hin zur Moderne, neben spanischen und argentinischen Rhythmen wurde auch Opern- und Filmmusik dargeboten. Das begeisterte Publikum dankte den Musiker*innen für den gelungenen Jahresbeginn mit lang anhaltendem Applaus.

Von: Ina Redweik (Mitglied des Kirchenvorstands, Evang.-Luth. Kirchengemeinde Volkach)