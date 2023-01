Einen schwungvollen Start ins neue Jahr verspricht das Neujahrskonzert, zu dem die Stadt Kitzingen am Samstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr in die Alte Synagoge einlädt. „Die Goldmeister“ entführen ihre Zuhörer in die Musik der 1920iger Jahren. Wie die Stadt Kitzingen ein einer Pressemitteilung ankündigt, vertonen Phil Ohleyer und Chris Dunker im Stil des Oldtime Jazz und Swing der Gatsby-Generation selbstgeschriebene Songs oder interpretieren bekannte Hip-Hop-Titel neu. „Wir wollen, dass die Menschen mit unserer Musik Spaß haben, lachen, tanzen und sich gut fühlen“, sagt Phil Ohleyer. Mit ihrer Band, den Ragtime Bandits, und ihrem Pianisten kommen sie nun das zweite Mal nach Kitzingen und präsentieren Songs von ihrem neuen Album. Karten gibt es in der Touristinfo oder online unter https://s-access.eu/Kitzingen