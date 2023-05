Die Planungen für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Obervolkach laufen auf Hochtouren. In der Stadtratssitzung am Montag stellte Julia Dillamar vom Architekturbüro Archicult aus Würzburg die Entwurfsplanung, das Materialkonzept und die Kostenberechnungen vor. Nach aktuellem Stand belaufen sich die Kosten voraussichtlich auf 2,1 Millionen Euro – ohne die Kosten fürs Grundstück. . Nach umfangreichen Diskussionen stimmte das Ratsgremium einstimmig zu.

Wenn alles gut läuft, könnte es mit dem Bau des neuen Zuhauses der Obervolkacher Floriansjünger im Oktober bereits losgehen, erklärte die Planerin. Die Bauzeit für das Gebäude in der Dr.-Gengler-Straße, am Ortseingang von Volkach kommend rechts, liegt voraussichtlich bei zwölf Monaten. "Wir bauen ein Feuerwehrhaus ohne Schnickschnack und halten die Normen ein", leitete Bürgermeister Heiko Bäuerlein ein. Weil es sich um ein Hanggrundstück handelt, sei eine Modulhalle nicht sinnvoll. Die Kosten seien, so der Bürgermeister, wie überall seit dem vergangenen Jahr angestiegen. Tim Rengier vom Bauamt ergänzte, dass viele Gespräche geführt wurden, um den Spagat zwischen Kosten und Funktionalität zu schaffen.

Platz für den feuerwehreigenen Pizzaofen

"Es wird ein schlichter und einfacher Baukörper mit Satteldach", betonte die Architektin. Der Plan sieht ein massives Gebäude mit einer Halle für zwei Einsatzfahrzeuge vor. Daneben liegt der Sozialtrakt mit zwei Umkleideräumen Duschen, Toiletten, Technikraum und Werkstatt, so Dillamar. Im Obergeschoss sind der Schulungsraum für etwa 40 Personen mit Fluchttreppe nach hinten und die Teeküche. Beim Schulungsraum wurde im Rat die seitliche Stehhöhe von 160 Zentimetern bemängelt. Aus Vertragsgründen mit dem Verkäufer des Grundstücks sei dies nicht anders zu machen, so die Planerin. Platz gibt es auch für den feuerwehreigenen Pizzaofen. Die Parkplatzsituation zeige eine getrennte Zu- und Ausfahrt.

Frank und Steffen Hoh, Ingenieure für Gebäudetechnik (Biebelried), wollen nachhaltige und wirtschaftliche Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Elektrotechnik einbauen. Als Heizung ist der Einbau einer Luft-Wärmepumpe vorgesehen. Weitere Eckpunkte: Abgasabsaugung für Fahrzeughalle, Photovoltaikanlage auf dem Dach mit 50 kWpeak Leistung, Stromspeicher mit einer Leistung von 20kW und 26 kWh Speicherinhalt, der erweiterbar ist. Für die Stellplätze der beiden Einsatzfahrzeuge gibt es 127.000 Euro Fördermittel.

Obervolkach braucht seit Jahren ein neues Feuerwehr aus

Der Planentwurf fand im Gremium durchweg positive Rückmeldungen. Cengiz Zarbo zeigte sich begeistert von der technischen Planung und: "Die Obervolkacher brauchen dieses Haus." Gerlinde Martin, Dritte Bürgermeisterin und Obervolkacher Ortssprecherin, meinte: "Seit Jahren benötigt unsere Feuerwehr ein neues Feuerwehrhaus. Das ist eine gute Planung, an die Notwendigkeit angepasst." Feuerwehrreferent Moritz Hornung sah einen gelungenen Entwurf: "Das Gebäude wird dringend benötigt."

Das sah auch der Eichfelder Ortssprecher Patrick Fischer so. "Alle Planungspunkte sind gut", sagte er. Stadtrat Herbert Römmelt erklärte: "Ganz klar, die Obervolkacher haben lange gewartet, sie brauchen das Gebäude. Das ist kein Schnickschnack." Lediglich Zweiter Bürgermeister Udo Gebert hatte beim Gedanken an die Kosten Bauchschmerzen. "Das ist viel Geld. Wir haben noch zwei Gemeinden, die ein ähnliches Gebäude brauchen", gab er zu bedenken.