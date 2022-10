Als eine Reaktion auf die Hitzephase in diesem Jahr will die Gemeinde Sulzfeld Wassermulden im Gemeindewald schaffen. Diese Mulden sollen dazu beitragen, mehr Feuchtigkeit im Wald zu halten. Dass die Mulden erst angelegt werden und die Fördergelder dafür später fließen, trägt dazu bei, dass die Gemeinde gemäß Forstbetriebsplan für das kommende Jahr ein Minus von rund 4900 Euro einplanen muss.

Der zuständige Förster Achim Volkamer legte den Forstbetriebsplan im Gemeinderat vor und er taxierte die Holzernte auf 250 Festmeter. Vorgesehen ist die Kulturpflege auf 7,5 Hektar und knapp 26.000 Euro gibt die Gemeinde zur Aufforstung von zweieinhalb Hektar aus. Weiterhin fallen 13.000 Euro für den Wegebau an.

Das Gremium beschloss zum Parkkonzept für den Altort die Standorte für rund 90 Parkplätze, die mit Schildern oder Bodennägeln markiert werden. Gleichzeitig wird der gesamte Altort zur verkehrsberuhigten Zone erklärt, in der nur noch Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist. Das Verkehrskonzept soll bis zum Jahresende fertig sein und wird dann Ende Januar in einer Bürgerversammlung vorgestellt.

Beschwerden von Anwohnern zum Verkehr im Altort

Zum Thema Parken und Fahren im Altort war ein Beschwerdebrief von Anwohnern der Pfarrgasse im Rathaus eingegangen. Dabei forderten die Anlieger, nur ihnen direkt in der Pfarrgasse das Parken zu erlauben, was wünschenswert sei, aber nicht so kategorisch zu handhaben. Wie Bürgermeister Matthias Dusel bemerkte, wird sich das Anliegerschreiben mit der finalen Fassung des Verkehrskonzepts weitgehend erledigt haben.

Der Gemeinderat zeigte sich dem Antrag eines Winzers zum Bau eines Gemeinschaftsbrunnens gegenüber aufgeschlossen. Aus einem solchen Gemeinschaftsbrunnen könnten Winzer und Privatleute gebührenpflichtig Brunnenwasser für verschiedene Zwecke entnehmen. Jetzt gelte es, einen Standort zu überlegen und technische Details zu klären.

Der Gemeinderat beriet über die Straßenbeleuchtung in der Sparkassen-Schulstraße, die generalsaniert wird. Die Ratsrunde befand die Anzahl als ausreichend; nur sollen die bisherigen Lampen durch solche des Typs City Light Plus ersetzt werden – eine moderne Form der traditionellen Laternen-Leuchten mit LEDs.

In Sichtweite des Maintors beleuchtete bislang eine Straßenlampe das Anwesen der Familie Bernard. Diese Lampe wird jetzt an die Innenseite des Maintors versetzt.

Die Gemeinde lässt die annähernd 700 mechanischen Wasserzähler in den Haushalten der Bürgerinnen und Bürger durch digitale und manipulationssichere ersetzen, die über Signale Daten liefern und Außenlecks erkennen. Der Preis pro ausgetauschten Zähler beläuft such auf 92 Euro, der Austausch soll in den kommenden drei Jahren erfolgen.