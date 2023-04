Seit der Gründung des Vereins "Interessengemeinschaft Kirchengaden Seinsheim e.V." vor 29 Jahren kümmern sich die Mitglieder neben der Durchführung von zahlreichen Veranstaltungen auch um die Verschönerung des Ortsbildes durch Blumen- und Osterschmuck. Statt eines klassischen Osterbrunnens sitzen seit Jahren das Osterhasenpaar in der Marktstraße in Seinsheim. Doch die Osterhäsin und der Osterhase sind in der Zwischenzeit in die Jahre gekommen und mussten aufgehübscht werden. Unter Anleitung der Hasenexperten lernten die Mitglieder der Vorstandschaft das Heubinden. Zuerst wurde das alte Heu entfernt und anschließend die Körperteile der Hasen neu gebunden. Zum Abschluss erhielten Frau Häsin und Herr Hase noch neue Kleider und wurden an ihrem Platz neben dem Brunnen aufgestellt. Somit können sie uns, hoffentlich wieder für viele Jahre, auf Ostern einstimmen!

Von: Kerstin Ebert (Beisitzerin, Interessengemeinschaft Kirchengaden Seinsheim e.V.)