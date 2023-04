Wechsel an der Spitze der Ortsburschen Nenzenheim: Am Samstag wurde bei den Neuwahlen der Traditionsgemeinschaft der langjährige Vorsitzende Patrick Bach von Leo Kistner abgelöst. Zweiter Vorsitzende bleibt Amelie Eisen. Als Schriftführerin fungiert Eva Wagenknecht, den Posten des Kassiers teilen sich Elena Kahl und Christina Hartmann. Beisitzer sind Florian Därr, Christina Lindner und Christian Kahl. Die Ortsburschen Nenzenheim sorgen seit Jahrzehnten dafür, dass in erster Linie das Brauchtum rund um die Nenzenheimer Kirchweih im Dorf erhalten bleibt. Dazu gehören neben Kirchweihpredigt und dem Umzug auch das Weitergeben von Liedgut, wie es seit Jahrhunderten in fränkischen Gemeinden gesungen wird. Das Bild zeigt von links Pascal Schüll, Amelie Eisen, Florian Därr, Leo Kistner, Christian Kahl, Elena Kahl, Christina Lindner und Eva Wagenknecht.

Von: Timo Lechner (Schriftführer, Freiwillige Feuerwehr Nenzenheim)