Nach dem Erfolg der letzten Aufführung durch Christel Hüttner in Iphofen plant die Kirchenmusikdirektorin a.D. ein neues Projekt: Die Kantate "Ich hatte viel Bekümmernis" (BWV 21 von Johann Sebastian Bach) und die "Krönungsmesse" (von Wolfgang Amadeus Mozart" werden am Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Iphofen mit Orchester aufgeführt, heißt es in einer Presseankündigung Hüttners.

Die Proben hierzu finden vom 15. bis 21. Mai ganztags im katholischen Pfarrzentrum Iphofen statt. Gesangspädagogin Olga Jakob wird die Woche mit Stimmbildung begleiten. Die Korrepetition bei den Proben übernimmt Ulrike Tovornik.

Interessierte Sängerinnen und Sänger jeder Stimmgattung sind willkommen. Genauere Informationen zum Projekt und Übungsmaterial zum Einstudieren der Stücke vor der ersten Probe kann nach Anmeldung vermittelt werden.

Interessierte melden sich bei Erna Anderl-Fröhlich, Tel.: (09323) 804601 oder Tel.: (0163) 8714565.