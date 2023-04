Am 1. April feierte der Kreisverband der Grünen Kitzingen die Eröffnung des neuen Büros in der Kitzinger Innenstadt in der Kaiserstraße 1. „Unser GRÜN.Raum ist ein vielseitiger Begegnungsort und offen für alle. Hier ist Raum für Gespräche und politischen Austausch. Der Kreis- und Ortsverband Kitzingen sowie unsere Kreistags- und Stadtratsfraktionen nutzen ihn als Büro und Veranstaltungsraum“, wird Kreisvorsitzende Eva Trapp in einer Pressemitteilung zitiert. Für Bürgerinnen und Bürger ist das Büro freitags (15 bis 17 Uhr) sowie samstags (10 bis 12 Uhr) geöffnet.

Die Landtagsabgeordneten Kerstin Celina und Patrick Friedl, Simone Artz (Bezirksvorsitzende Grüne Unterfranken) und der Wiesenbronner Bürgermeister Volkhard Warmdt motivierten in ihren Reden zum politischen Amt. Auch Nachbarn, Interessierte und Grüne aus anderen Kreisverbänden kamen vorbei, darunter die stellvertretende Landrätin Susanne Knof, Kitzingens Bürgermeisterin Astrid Glos und die Landtagsabgeordnete Barbara Becker.

Bei einem Interview mit Eva-Maria Stöcklein (Bezirkstagkandidatin) und Wolfgang Lenhard (Landtagskandidat) verriet Feuerwehrfrau Stöcklein, dass sie mehr Angst vorm Fliegen hat, als in ein brennendes Haus zu rennen. Psychologe Lenhard würde, wenn er einen Tag „König der Welt“ wäre, überall die Demokratie einführen, heißt es in der Pressemitteilung.