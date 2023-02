Ohne Unterbrechung startet die Volkshochschule (Vhs) Kitzingen am 6. März in das neue Semester. Geboten werden an den fünf Standorten im Landkreis Kitzingen über 300 Veranstaltungen aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen und Beruf und damit vielfältige Gelegenheiten zu Begegnung, gemeinsamen Lernen und kulturellem Austausch. Über alle Bereiche hinweg lädt das Programm ein zum Ausprobieren von Neuem und Wiederentdecken von Bewährtem. Diese und folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Vhs Kitzingen entnommen.

Ein Schwerpunkt liegt auf Umwelt- und Verbraucherwissen sowie finanzieller und rechtlicher Vorsorge. So bietet die Lesung „Frei und stark – Warum Geld für Frauen wichtig ist“ am Internationalen Weltfrauentag einen Einblick in die wirtschaftlichen Folgen von Trennung und Scheidung. Anhand ihrer eigenen Lebensgeschichte ermutigt die Generationenberaterin Claudia Behringer Frauen – losgelöst von Familienstand oder Alter, ihre Finanzen in die Hand zu nehmen und selbst anzupacken, um materielle Sicherheit und finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen und die eigene Zukunft zu gestalten.

Mit Solarthermie Heizkosten sparen

Darüber hinaus werden unter anderem Fragen geklärt, wie man mit Solarthermie Heizkosten sparen kann, wie die Digitalisierung zum Klimaschutz beitragen kann oder ob Wasserstoff das Schlüsselelement für die Energiewende ist. In Kooperation mit JungStil – Stadtjugendpflege der Stadt Kitzingen wird die UN-Kinderrechtskonvention vorgestellt und die praktische Bedeutung der Kinderrechte im Familienalltag, in öffentlichen Einrichtungen und im Verwaltungshandeln dargelegt. Neben dem Thema „Konsequente Kindererziehung“ greift die Vhs zusammen mit dem Landratsamt Kitzingen auch das Thema „Gleichberechtigte Elternschaft“ auf. Denn allzu oft geraten einerseits Familienmanagement und Beruf und andererseits Freizeit, Erholung und Selbstfürsorge aus dem Gleichgewicht und werden dadurch zur mentalen Belastung. Daher liefert Laura Fröhlich, Coach und Expertin für Mental Load, kluge Analysen, was Paare bei der Familiengründung beachten sollten und wie sich Eltern, die bereits Konflikte rund um die Familienarbeit haben, zurück finden zu einem Alltag und einer Partnerschaft auf Augenhöhe.

Gesundheitswissen ist ein weiterer Programmschwerpunkt. Alle, die körperlich und seelisch fit und beweglich bleiben möchten, können sich in klassischen und neuen Kursangeboten wie Yoga, Pilates oder Feldenkrais wiederfinden und ausprobieren. Bei Patientenseminaren in Kooperation mit der Klinik Kitzinger Land werden Informationen über Herzgesundheit, das richtige Handeln bei Schlaganfällen oder die Prophylaxe viraler Infektionen vermittelt. Außerdem gibt es in Kochkursen die Möglichkeit, die Vielfalt regionaler Produkte kennenzulernen.

Sprachunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene

Den Kreislauf sowie das Denken in Schwung bringen – das geht sowohl beim Erlebnistanz als auch mit klassischen Legespielen, die Logik und räumliches Vorstellungsvermögen fordern und fördern. Eigene künstlerisch-kreative Potentiale kann man zudem in verschiedenen Angeboten zu Acryl-, Aquarell- oder Gouache-Malerei entdecken.

Für alle, die gerne in der Welt zu Hause sind, hält die Vhs Kitzingen Sprachunterricht für Anfänger und Fortgeschrittene bereit. Erwerben kann man Sprachkompetenzen in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch. Neben IT-Kompetenz stehen in der beruflichen Bildung zahlreiche neue Angebote zur Verfügung: Feedback als Tool der Mitarbeiterführung wird immer relevanter, um die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu erhöhen und die Arbeitsfähigkeit zu festigen. Auch die Selbstorganisation im Beruf kann entscheidend für den beruflichen Erfolg sein, wofür Teilnehmende im Workshop „Zeit- und Aufgabenmanagement“ hilfreiche Tipps für eine erfolgreiche Umsetzung und Eingliederung in den beruflichen Alltag erhalten. Grundsätzliche Möglichkeiten für berufliche Weiterqualifikation stellt die Agentur für Arbeit vor: Sowohl in einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis als auch wenn es Zeit für eine berufliche Veränderung ist, gibt es für alle Beteiligten Unterstützungsmöglichkeiten, die in einem Vortrag erläutert werden.

Ab sofort liegt das neue Programmheft in der Vhs-Geschäftsstelle im Luitpoldbau Kitzingen und an bekannten Auslagestellen bereit. Interessierte werden fündig in Rathäusern, Banken, Sparkassen, Büchereien und Buchhandlungen sowie in Kindergärten.

Es gibt auch einen Online-Blätterkatalog auf der Homepage www.vhs.kitzingen.info. Dort ist auch direkt die Anmeldung zu den Kursen möglich. Alternativ kann man sich unter Tel.: (09321) 92994545 oder persönlich in der Geschäftsstelle der Vhs anmelden.