Der Grünen-Ortsverband Marktbreit hat seit kurzem einen neuen Vorstand, gewählt bei der Mitgliederversammlung. Als Sprecher tritt Noah Weißenberger sein Amt an, Veronika Weißenberger ist Schriftführerin, Jessica Diehm Beisitzerin, informieren die Grünen per Pressemitteilung. Deren Text sind folgende Informationen entnommen.

Eva Trapp und Julian Glienke, Kreisverbandssprecher der Grünen Kitzingen, gratulierten dem neu gewählten Vorstand: „Es ist wunderbar, dass in Marktbreit eine neue Generation motivierter Mitglieder wieder frischen Schwung in den Grünen-Ortsverband bringt. Mit Noah Weißenberger haben wir einen Sprecher, der in Marktbreit bestens vernetzt ist.“

Noah Weißenberger ist gebürtiger Marktbreiter und Wirt des Fränkischen Hofes. Er zog nach seiner Ausbildung als Restaurantfachmann und Tätigkeit als Restaurantleiter im Würzburger Hotel Rebstock 2020 mit seiner Frau zurück nach Marktbreit. Weißenberger wird wie folgt zitiert: „Ich habe den Anspruch, kommunalpolitische Entscheidungen für alle Bürgerinnen und Bürger transparenter zu gestalten.“ Veronika Weißenberger absolvierte ein Pädagogik- und Lehramtsstudium in Würzburg. Heute ist sie an der Grundschule in Mömbris tätig. Ihr liegt am Herzen, Nachhaltigkeit in das eigene Leben zu integrieren und Veränderung durch kleine Schritte herbeizuführen, sodass auch nachfolgende Generationen davon profitieren.

Jessica Diehm, gebürtig aus Main-Spessart, lebt nach Stationen in München und Würzburg seit sieben Jahren in der Marktbreiter Innenstadt. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und arbeitet im Bildungsbereich des Landratsamtes in Schweinfurt. Sie möchte sich dafür einsetzen, die Innenstadt gemeinsam mit allen und für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger attraktiver zu gestalten.

Im Austausch mit langjährigen Grünen-Mitgliedern will der neue Vorstand an zentrale Themen anknüpfen. Weißenberger sagte laut Pressetext: "Beim Ausbau der erneuerbaren Energien im privaten und öffentlichen Sektor sollte Bürgerbeteiligung selbstverständlich sein. Außerdem wollen wir uns für die Wiederbelebung der Altstadt einsetzen, indem wir bestmögliche Bedingungen für Radfahrer- und Fußgänger schaffen.“