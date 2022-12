Auch in diesem Schuljahr wird es an der Realschule Dettelbach wieder einen Stratosphärenflug geben. In Vorbereitung auf diesen besuchten die Neuntklässler des naturwissenschaftlichen Zweigs der Schule in der vergangenen Woche gemeinsam mit dem MINT-Beauftragten der Schule, Herrn Roman Kruse, und dem Schulleiter, Herrn Stefan Wolbert, das Frauenhofer Institut in Würzburg. Zwei Arbeitsgruppen, die von Herrn Prof. Hansmann und Herrn Keßler der FH Würzburg - Schweinfurt betreut werden, stellten den gespannten Nachwuchswissenschaftlern ihre Ideen für die diesjährige Flugsonde vor. Bei der Planung und Konstruktion hatten die beiden Gruppen dabei genaue Vorgaben der Schüler zu berücksichtigen. Interessiert lauschten die Jugendlichen den Vorträgen der konkurrierenden Teams. Nach den Präsentationen duften die Schüler den Ingenieuren Fragen zu ihren Projekten stellen, bevor sie darüber abstimmten, welches Team die Umsetzung der Vorgaben in ihren Augen besser gelöst hatte. Gemeinsam mit den Studenten werden nun in der nächsten Phase die besten Lösungen der beiden Prototypen zusammengeführt, bevor die Sonde gemeinsam mit unterschiedlichen Experimenten der Realschüler ins Weltall fliegen wird. Zum Abschluss des Tages durften die Schülerinnen und Schüler während einer exklusiven Führung hinter die Kulissen der Forschung des Instituts blicken, bevor sie mit tollen Eindrücken die Heimreise nach Dettelbach antraten.

Von: Florian Huth (Lehrer, Staatliche Realschule Dettelbach)