An den Namen müssen sich vermutlich nicht nur die Volkacherinnen und Volkacher erst noch gewöhnen: Aus der Helios-Klinik ist seit diesem Jahr das Fachklinikum Mainschleife geworden. Die Helios-Gruppe hatte das Krankenhaus vor gut einem Jahr an Remedium Healthcare verkauft.

In Volkach verstärken laut einer Pressemitteilung der Klinik nun zwei Spezialisten das Team: Dr. Thomas Krause als "Chefarzt Knie und Sportorthopädie" und Dr. Hartmut Roth als "Chefarzt Minimalinvasive Chirurgie". In der Klinik und in den beiden Facharztzentren in Volkach und Würzburg stehen weiterhin Probleme rund um den Bewegungsapparat sowie ausgewählte chirurgische Fragestellungen im Vordergrund, heißt es im Pressetext. Diesem sind die folgenden Informationen entnommen.

Den Mehrwert in der Versorgung sieht die Klinik selbst in der Behandlungskette von den ambulanten Facharztzentren bis hin zur stationären Versorgung im Fachklinikum Mainschleife, mit einer durchgängigen Betreuung durch nur eine Fachärztin oder einen Facharzt. „Durch die Aufteilung in einzelne Fachbereiche haben wir einen sehr hohen Grad an Spezialisierung,“ wird Krause zitiert.

Erfahrung aus rund 1000 Kreuzband-Operationen

Der 53-jährige ist erfahrener Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Zu den häufigsten Verletzungen in seinem Bereich zählen dabei der Meniskusriss und der Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Schädigungen des Knorpels und die Luxation der Kniescheibe. Die meisten Eingriffe werden heutzutage mit einem Arthroskop und somit einem minimalinvasiven Zugang ins Gelenk durchgeführt. Krause bringt laut der Pressemitteilung die Erfahrung aus rund 1000 Kreuzband-Operationen mit nach Volkach.

Mit Dr. Hartmut Roth wird der Bereich "Minimalinvasive Chirurgie" gemeinsam mit seinem Chefarztkollegen Dr. Thomas Steppat weiter ausgebaut. Im Fokus stehen dabei Operationen, die durch die sogenannte Schlüssellochmethode ebenfalls minimalinvasiv durchgeführt werden können. Dazu gehören unter anderem Operationen an Leisten-, Nabel- und insbesondere Narbenbrüchen sowie an der Gallenblase und den Gallenwegen. Der 59-jährige war zuletzt als Chefarzt zweier Kliniken in Thüringen tätig.