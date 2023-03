"Aufgemöbelt: neuer Look für Opas Sessel" lautet der Tirel eines Beitrags, den das Bayerische Fernsehen in der Frankenschau am Sonntag, 19. März, um 17.45 Uhr zeigt. Darauf weist der BR in einer Pressemitteilung hin. Theresa Kuhlmann aus Iphofen ist gelernte Polsterin und bringt anderen bei, alte Möbel herzurichten. Wie viel Arbeit, Wissen und handwerkliches Geschick drinsteckt, können diejenigen lernen, die bei ihr in der Werkstatt einen Polsterkurs buchen. Einmal im Monat bietet Theresa Kuhlmann einen solchen Kurs in Iphofen an, alte Schätze dürfen mitgebracht werden.