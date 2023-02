Im Rahmen des Gottesdienstes in der St. Marien-Kirche Altenschönbach, wurde Herr Martin Spachmüller in sein Amt als Lektor der vier Kirchengemeinden Altenschönbach, Bimbach, Brünnau und Prichsenstadt eingeführt. Martin Spachmüller begann seine Ausbildung zum Lektor bereits im Dekanat Schwabach und zog 2021 aus familiären Gründen nach Siegendorf um. Nun wurde er auf Beschluss der Kirchenvorstände aller vier Kirchengemeinden zum Lektor ernannt. Er kann damit zukünftig selbstständig Gottesdienste auf der Grundlage eines vorgegebenen Lesegottesdienste halten und unterstützt damit den Ortspfarrer in seiner Verkündigung. Den Einführungsgottesdienst gestalteten neben dem Ortsgeistlichen Pfarrer Martin Voß, noch Pfarrerin Beate Krämer aus Abtswind, sie ist die Dekanatsbeauftragte für Lektoren und Prädikanten im Dekanat Castell, beteiligt war auch Prädikant Dr. Michael Leisten aus Laub. Im Anschluss an den Gottesdienst fand noch einen kleiner Empfang im Gemeindehaus Altenschönbach statt. Hier gab es noch Grußworte, u.a. von Bürgermeister Rene Schlehr.

Von: Pfarrer Martin Voß (Pfarrer, Kirchengemeinde Prichsenstadt-Bimbach)