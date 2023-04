Die beiden Kindergärten beschäftigten den Geiselwinder Gemeinderat in seiner Sitzung. Zum einen wurden einige Aufträge für den derzeit noch in Bau befindlichen Hort vergeben, den die politische Gemeinde errichten ließ. Weil die Zeit bis zur anvisierten Eröffnung der neuen Einrichtung im September dränge, wurde Bürgermeister Ernst Nickel vom Ratsgremium ermächtigt, in einigen Fällen den entsprechenden Zuschlag zu geben. "Damit der Einzug zum 1. September nicht gefährdet wird", begründete es Verwaltunsgleiter Wilfried Hack.

Dann nämlich soll das neue Gebäude in Massiv-Holzbauweise mit Erd- und Dachgeschoss bezogen werden. Insgesamt wurden für das Haus, das zunächst zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen Platz bietet, Kosten von 5,8 Millionen Euro berechnet. Davon trägt die Gemeinde rund 4,4 Millionen Euro. Träger der Einrichtung, die bei Bedarf um je zwei Gruppen erweitert werden kann, wird das Bayerische Rote Kreuz.

Diesmal ging es um Pflanzungen der Außenanlagen, die für 56.410 Euro vergeben wurden. Für das Gewerk "bewegliches Mobiliar und Einbauten" wurden maximal 78.000 Euro angesetzt, bei der Zaun- und Toranlage wird mit 60.000 Euro kalkuliert. Hier musste die Gemeinde aufstocken, weil ein weiterer Zaun zwischen der Krippe und dem Kindergarten nicht berücksichtigt war. Außerdem wurde festgelegt, dass der entlang des Zauns zu bauende Weg drei Metern breit werden soll.

Nichts Neues aus Bamberg

Es folgten weitere Posten zum Beispiel für eine Schließanlage, Endreinigung und Erstausstattung. Dabei waren neben Spielsachen auch Küchenutensilien aufgeführt. Die Verantwortlichen vom Träger, dem Bayerischen roten Kreuz, erstellen derzeit eine exakte Liste, so Bürgermeister Nickel.

Er teilte außerdem mit, dass vom bestehenden Kindergarten St. Burkhard ein Antrag auf einen Zuschuss zur Anschaffung und Erneuerung von Spielgeräten und des kompletten Spielplatzes vorgelegen habe. Darin hatte die Kirchenstiftung als Träger insgesamt rund 200.000 Euro vorgesehen, wovon der Markt Geiselwind die Hälfte übernehmen solle. Bürgermeister Nickel informierte dazu, dass hier laut Regierung eine Förderung ohne eine Generalsanierung nicht möglich sei. Das habe man der Kirchenstiftung mitgeteilt, die daraufhin ihren Antrag zurückgezogen habe.

Grundproblem sei, dass es man nach wie vor nichts Neues von Seiten der Erzdiözese Bamberg gebe, was die bereits zugesagte Sanierung des St. Burkhard-Kindergartens betreffe. Nach mehreren Besprechungen mit dem Elternbeirat habe man nun eine Lösung für den Spielplatz erarbeitet, "damit wir da mal für ein paar Jahre über die Runden kommen", so Nickel.

Förderung verweigert

Mit Beteiligung der Eltern werden nun der Spielplatz saniert und die Außenanlagen hergerichtet. Neue Spielgeräte werden angeschafft, die Kosten sollen über Spenden und als freiwillige Pauschale der Gemeinde bezahlt werden. Der gemeindliche Bauhof werde die erforderlichen Erdarbeiten ohne Verrechnung der Kosten machen, hieß es.

In der Ratssitzung stellte Bürgermeister Nickel die Situation zum Thema Hochwasserschutz dar und machte dabei seinem Ärger Luft. Um zügig zu handeln, beabsichtigte die Gemeinde, Dämme und Rückhalteeinrichtungen an den Bachläufen zu errichten. Das Wasserwirtschaftsamt stimme aber dieser aus Sicht der Kommune zügigen und wirtschaftlichen Lösung nicht zu und verweigere eine Förderung für eine Überplanung von nur Teilen der Flächen. Erst 2024 werde dort entschieden, welche Kommunen letztlich eine Förderung erhielten. Das dauere ihm viel zu lange, so Bürgermeister Nickel. "Eine einzige Farce, katastrophal", sei das, so das Gemeindeoberhaupt. Dabei wäre aus seiner Sicht relativ einfach Abhilfe zu schaffen.

Verwaltungsleiter Wilfred Hack erklärte dazu, dass der Markt Geiselwind sein gesamtes Gemeindegebiet überplanen müsste, was allein 300.000 Euro kosten würde. Nun wolle man einen anderen Weg prüfen, um weiter zu kommen.