Was wird aus dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei in Rüdenhausen? Für das insgesamt etwa 3,3 Hektar umfassende Gelände hatte eine Investorengruppe bereits im Herbst ihre Pläne im Gemeinderat vorgestellt. Darin hieß es, dass ein Immobilienentwickler dort eine größere Halle errichten wolle, die zu Logistik-Zwecken weiter vermietet werden solle.

Mittlerweile ist mit der Immobiliengesellschaft Terrae aus Neuburg an der Donau ein neuer Interessent für das Vorhaben aufgetreten, nachdem der bisherige sich zurückgezogen hat. In der Sitzung des Rüdenhäuser Rates sollte laut Tagesordnung das Vorhaben und der momentane Stand vom Unternehmen vorgestellt werden. Daraus wurde erst einmal nichts, Bürgermeister Gerhard Ackermann teilte mit, dass die beiden angekündigten Vertreter des Unternehmens kurzfristig abgesagt hätten. Nun soll die Vorstellung in der Mai-Sitzung stattfinden.

Baubeginn im nächsten Jahr?

Dass sich auf dem Gelände hinter dem Autohof in Richtung der Straße nach Feuerbach bereits etwas tut, ist unschwer zu erkennen. Die einstigen Glashäuser der Gärtnerei sind bereits bis auf die Fundamente abgebaut. Auf Nachfrage teilte Bürgermeister Ackermann mit, dass auch die dazugehörigen Gebäude abgerissen werden. Die Gespräche zwischen dem Besitzer und dem Interessenten seien "relativ weit fortgeschritten", er gehe davon aus, dass ein Baubeginn im nächsten Jahr erfolgen werde. Näheres werde man in der Mai-Sitzung erfahren.

Außerdem beschäftigte sich das Gremium im Zuge der Gestaltungssatzung des Marktes mit dem Thema Photovoltaikanlagen im Ortsbereich. Dazu will die Gemeinde eine Vorgabe erstellen, um vor allem bei denkmalgeschützten, oder bei Ortsbild prägenden Gebäuden einzuwirken. Generell hieß es, dass die Anlagen laut dem Vorschlag nur in oder auf dem Dach von Gebäuden zulässig sind. Freistehende Anlagen sollen nur dann zulässig sein, wenn sie vom öffentlichen Raum nicht einsehbar sind.

Bürger möchte Amphibienhaus errichten

Größe und Anordnung der Anlage sollen "in einem angemessenen Verhältnis zur verfügbaren Dachfläche stehen", und dürfen maximal 75 Prozent der Dachfläche beanspruchen. Weitere Details wurden besprochen. Die Satzung soll nach einer Überarbeitung im Gemeinderat beschlossen werden.

Dem Rat lag außerdem ein Antrag zur Errichtung eines Amphibienhauses im Bereich des Maulensees vor, den ein Bürger gestellt hatte. Das Gremium zeigte sich aufgeschlossen, es wurde eine Größe von etwa zwei auf einen Meter vorgeschlagen. Bei einem Ortstermin soll der genaue Standort festgelegt werden.