Gemeinsam mit dem Leipziger Mammut-Verlag stellt die Stadt Kitzingen jetzt die zweite Ausgabe des hilfreichen Ratgebers "Der Friedhofswegweiser" kostenlos für alle Bürger und Bürgerinnen zur Verfügung. Der Ratgeber dient zur Vorsorge, als Orientierung, zum Nachschlagen und als Hilfe bei einem Trauerfall.

Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen: Auf 88 Seiten werden alle städtischen Friedhöfe und auch der evangelisch-lutherische Friedhof Sickershausen mit Ansprechpartnern, Fotos, Daten, Plan und textlichen Erläuterungen vorgestellt. Ebenso sind die Bestattungsmöglichkeiten auf den Friedhöfen und nützliche Hinweise der Friedhofsverwaltung zu lesen.

In etlichen Beiträgen unter anderem über Vorsorgemöglichkeiten, Bestattungsvorbereitungen, Hilfe im Trauerfall, Hospiz- und Palliativversorgung, Soziales Engagement, Gedenksprüche, Trauerfloristik, Grabgestaltung und -grabpflege, Grabmale, Nachlass sowie zum Erb- und Steuerrecht werden ausführliche Ratschläge gegeben.

Ab sofort liegt der Friedhofswegweiser an verschiedenen Stellen in Kitzingen und Umgebung kostenlos aus: Im Rathaus, auf den Friedhöfen, in der Stadtbücherei; am Amtsgericht, beim Stadtmarketingverein, in der Touristinfo sowie in etlichen Apotheken und Seniorenheimen und weiteren Einrichtungen.