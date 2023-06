In einer besonderen musikalischen Andacht stellte der noch junge "Pri-Bi-Chor" der vier Kirchengemeinden Altenschönbach, Bimbach, Brünnau und Prichsenstadt sein musikalisches Können unter Beweis. Der Chor sang unterschiedliche geistliche Werke aus verschiedenen Epochen der Kirchenmusik. Auch die Gemeinde wurde musikalisch mit einbezogen. Pfarrer Martin Voß ging in seiner Ansprache in der St. Sixtus-Kirche in Prichsenstadt auch auf den Aufstand am 17. Juni 1953 ein. Im Anschluss traf sich der Chor im Pfarrhof noch zum gemütlichen Abschluss vor der Sommerpause. Probenbeginn ist wieder ab Mitte September. Wer Interesse hat, im Chor mitzusingen und mehr Informationen haben möchte, wendet sich bitte an das Evang.-Luth. Pfarramt Prichsenstadt-Bimbach, Telefonnummer 09383/7190, mail: pfarramt.prichsenstadt-bimbach@elkb.de

Von: Martin Voß (Pfarrer, evangelische Kirchengemeinde Prichsenstadt)