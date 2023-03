Der Weinbauverein Großlangheim lädt am Donnerstag, 9. März, ab 19 Uhr Winzer, Landwirte und Interessierte zum Stammtisch in den Patrizierhof ein, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Was ist ein "Großes Gewächs", was eine "Erste Lage"? Warum gibt es immer weniger Spätlese oder Kabinett? Weshalb steht kein Ort auf dem Weinetikett? Diese und viele andere Fragen werden in der nächsten Zeit Winzer öfter gestellt werden. Weingenießer und Weinproduzenten in Deutschland werden sich nach dem nach der EU-Weinmarktordnung aus dem Jahr 2009 hierzulande angewandten "germanischen Weinrecht" künftig an das "romanische Weinrecht" gewöhnen müssen.

Während beim germanischem Weinrecht der Zuckergehalt der Trauben die Güte bestimmt, steht beim romanischen Weinrecht die Herkunft an erster Stelle. Als Referent wird Hermann Schmitt, Geschäftsführer des Fränkischen Weinbauverbands, das "Herkunftsmodell Franken 2025" vorstellen.