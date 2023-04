Das Kolping Musik Corps Kitzingen e. V. hielt kürzlich seine Jahreshauptversammlung (JHV) in seinem Probenraum am Platz der Partnerstädte ab.

Eröffnet wurde die JHV von erstem Vorsitzenden Matthias Hildebrand, der sich bei den Anwesenden für ihr Kommen bedankte. Er begann den Abend mit einem Überblick aller Auftritte des KMC im letzten Jahr, welche sich auf ca. 45 summierten. Danach folgte der Bericht des Schriftführers Georg Neuerer, der das Protokoll der letzten Sitzung verlas und auf offene Punkte aufmerksam machte. Anschließend berichtete Kassiererin Hanne Enck über die Ausgaben und Einnahmen des letzten Jahres. Beide traten nach mehreren Jahrzehnten tatkräftiger Vereinsarbeit von ihren Ämtern zurück und wurden unter Applaus in ihren wohlverdienten "Ruhestand" verabschiedet.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft, standen als nächster Punkt die Neuwahlen auf dem Programm. Wiedergewählt wurden als erster Vorsitzender Matthias Hildebrand und als zweite Vorsitzende Saskia Ungerer. Neu gewählt wurden als Schriftführerin Verena Hildebrand und als Kassier Helmut Wurm. Diese Vier stellen die neue Vorstandschaft des KMC für die nächsten zwei Jahre.

Weitere Posten, die noch vergeben wurden sind die musikalischen Leitungen von Spielmannszug und Blaskapelle an Norbert Denninger und Petra Wurm, die der Kassenprüferinnen an Barbara Reuter und Hanne Enck und die der Jugendbeauftragten an Eva-Maria Lechner.

Das nächste Wort des Abends hatte zweite Vorsitzende Saskia Ungerer, die neue Vereinspoloshirts vorstellte, die bei Freizeitaktivitäten des Vereins, wie der alljährlichen Fahrradtour am Vatertag oder besonders schweißtreibenden Auftritten, wie der Siedler Kerm, zum Einsatz kommen sollen.

Beim letzten Programmpunkt der JHV "Wünsche und Anträge" wurde beschlossen, das 65-jährige Jubiläum des KMC, welches letztes Jahr Corona bedingt ausfallen musste, im Herbst nachzufeiern.

Wir laden Sie, liebe Leserinnen und Leser, herzlich dazu ein, auf unserer Internetseite: www.kmc-kitzingen.de, Facebookseite: Kolping Musik Corps Kitzingen und Instagramseite: kmc_kitzingen vorbeizuschauen, wenn Sie mehr über unsere Vereinsarbeit und bevorstehende Auftritte erfahren wollen.

Von: Verena Hildebrand (Schriftführerin, Kolping Musik Corps Kitzingen e. V.)