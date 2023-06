Die Umkleiden im Kitzinger Freibad sollen neu und fantasievoll gestaltet werden. Die endgültige Entscheidung über das Motiv liegt bei den jüngsten Gästen auf der Mondseeinsel: Bei den Kindern.

Die Stadt Kitzingen und die Stadtbetriebe GmbH gehen einen neuen Weg, um die Kinder und Jugendlichen in Entscheidungsprozesse einzubinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen. Vom 12. bis 16. Juni können alle Kinder von fünf bis zwölf Jahren die drei zur Auswahl stehenden Motive im Freibad betrachten und ihre Stimme abgeben: Entweder an extra aufgestellten Stationen oder online über die Instagram-Umfrage auf dem aqua-sole-Account. Das Motiv mit den meisten Stimmen gewinnt und wird dem Stadtrat präsentiert. Dieser hatte das Vorgehen im Vorfeld gutgeheißen.