Die Befahrung des alten Brunnens in der Buchbrunner Flur ergab ein vielversprechendes Ergebnis. Darüber berichtete Dieter Koch in der letzten Sitzung des Jahres dem Gemeinderat.

Der Brunnen sei wieder erwarten gut ausgebaut und im Innenteil weitgehend unbeschädigt. Er reiche bis in eine Tiefe von 24 Metern, der Wasserspiegel liege bei 14 Metern. Die Bilder der Kamerabefahrung zeigen kristallklares Wasser und wenig korrodierte Rohre.

Das Ergebnis wurde inzwischen beim Landratsamt eingereicht und von dort an das Wasserwirtschaftsamt weitergeleitet. Die Gemeinde muss nun das Ergebnis eines Pumpversuchs und die Entscheidung der Behörde abwarten.

Weitere Themen in der von Bürgermeister Hermann Queck geleiteten Sitzung waren:

Für ein Bauvorhaben in der Gartenstraße sieht der Gemeinderat keine Vorbehalte. Es werden bestehende Gebäudeteile abgebrochen, das Vorhaben erfordert zwei weitere Stellplätze, die nachgewiesen sind.

Das neue Tor in Anlehnung an die vorhandene Kassettentüre für das Untergeschoss des Rathauses lag in der Sitzung nun als Grafik vor, die Ratsrunde stimmte der Ausführung zu.

Bei der Elektroinstallation in der Schule Buchbrunn musste ein weiterer Nachtrag mit 408 Euro abgesegnet werden. Die Mehrkosten summieren sich damit auf 8152 Euro.

Die Nordtore der TSV-Scheune werden als Schiebetore ausgeführt. Das Kellertor auf der Südseite bleibt zweiflügelig und wird als Fischgrätenmuster ausgeführt. Die beiden Türen als Nebeneingänge werden baugleich erneuert.

Das Förderverfahren Ortseingang Nord wurde abgeschlossen. Von den Gesamtkosten von 188.600 Euro hat das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) 155.375 Euro als förderfähig anerkannt und den Fördersatz von 58 Prozent bestätigt. Die sich daraus ergebende Fördersumme von 90.117 Euro ist jedoch mit 68.250 Euro gedeckelt. Dieser Betrag wurde inzwischen zum Abschluss des Förderverfahrens an die Gemeindekasse ausbezahlt.