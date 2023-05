Die neue Tagespflege-Einrichtung in der Wohnsiedlung Langäcker im Norden Geiselwinds ist jetzt auch offiziell eröffnet. Bei einer Feierstunde zeigten sich die Gäste angetan und dankbar. "Eine schöne Umgebung, wunderschöne Räumlichkeiten", sagte Landrätin Tamara Bischof, die gleichzeitig Vorsitzende des BRK-Kreisverbands Kitzingen ist.

Das BRK hat die Räume im Erdgeschoss angemietet und betreibt auf rund 330 Quadratmetern die Tagespflege. Diese ist schon seit Mitte Februar in Betrieb und kann bis zu 18 pflegebedürftige Menschen aufnehmen. In den oberen Etagen befinden sich zehn Wohnungen. Bauherrin ist die Planungsstudio Weiss GmbH aus Volkach, als Investoren bei der Tagespflege sind Wolfgang und Irene Weidmann mit im Boot.

Landrätin Bischof hob den Wert solcher Plätze für die älteren Menschen hervor – als wichtige Anlaufstelle, Treffpunkt und Hilfsangebot im Alltag. "Hier wird gemeinsam gekocht, gelacht, gespielt oder über alte Zeiten philosophiert."

Die frühere Sozialstation im Ort musste wieder schließen

Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel äußerte sich erfreut, dass seine Gemeinde wieder eine Tagespflege anbieten könne. Eine Sozialstation der Diakonie, die es im Ort gegeben hatte, musste wieder schließen. Nickel bedankte sich beim BRK-Kreisverband, die Einrichtung zu betreiben. Das BRK wird als Partner der Kommune ab September auch den neuen Kindergarten übernehmen. Das Investoren-Ehepaar Irene und Wolfgang Weidmann hatte als Eröffnungsgeschenk ein Hochbeet mitgebracht, das in die Außenanlagen eingebaut werden soll.

BRK-Kreisgeschäftsführer Felix Wallström stellte das Geiselwinder Betreuerteam vor. Geleitet wird die Einrichtung von Monika Walter, die den Tagesablauf erläuterte. Schon jetzt kämen täglich bis zu zwölf ältere Menschen, um dort das Angebot unter der Woche nutzen. Ein Großteil von ihnen begleitete die Feierstunde.

Das BRK nutzte die Gelegenheit, um auch ein neues Fahrzeug für den Helfer vor Ort in den Dienst zu stellen. Künftig soll es – wie in vielen Gemeinden des Landkreises –auch in Geiselwind eine Gruppe von Ersthelfern geben, die sich bei medizinischen Notfällen um die schnelle Versorgung von Patienten kümmert. Christian Klein, von Beruf Rettungssanitäter, möchte in nächster Zeit eine Gruppe von Freiwilligen aufbauen und sucht noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Als Auto stellte das Rote Kreuz einen BMW 320i touring zur Verfügung, den der Kreisverband zuvor an anderer Stelle genutzt hatte. Das Fahrzeug wie auch das Gebäude der Tagespflege wurden anschließend von den örtlichen Geistlichen Pater Joseph und Pfarrer Hans Gernert gesegnet.