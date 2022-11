Am vergangenen Mittwoch, 23. November, erfolgte in Prichsenstadt die offizielle Scheckübergabe von Mona Braun, Geschäftsführerin der Freihof-Prichsenstadt GmbH an den 1. Bürgermeister René Schlehr. Frau Braun hatte sich bereits im Sommer spontan bereit erklärt, mit dieser großzügigen Spende die Feuerwehren der Stadt zu unterstützen, da an einige Fahrzeugen dringend neue Reifen benötigt wurden. Um die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge zu gewährleisten waren zeitnahe Neuanschaffungen nötig, die mit dieser großzügigen Spende mitfinanziert wurden. Bürgermeister Schlehr bedankte sich bei diesem Termin nochmal ausdrücklich bei Frau Braun für diese tolle Unterstützung, da es für Prichsenstadt schon eine Herausforderung ist, in der heutigen Zeit zehn Wehren einsatzfähig zu halten. Er betonte aber auch, wie wichtig jede einzelnen Feuerwehr in den Ortsteilen ist, denn es sind in der Regel die Wehren vor Ort, die durch die Nähe und die Ortskenntnis sehr oft großen Anteil daran haben, dass Einsätze gut koordiniert ablaufen, wie sich auch in diesem Jahr zahlreich bewiesen hat.

Von: René Schlehr (1. Bürgermeister, Stadt Prichsenstadt)