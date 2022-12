Rund 20 Reupelsdorfer Bürger und Bürgerinnen besuchten die jüngste Bürgerversammlung. Im Gemeinschaftshaus lauschten sie den Ausführungen von Wiesentheids Bürgermeister Klaus Köhler, der dabei den Ortsteil in den Mittelpunkt rückte.

In Reupelsdorf hat sich in den letzten Jahren nicht zuletzt durch die Dorferneuerung einiges getan. Unter anderem wies der Markt Wiesentheid weitere Bauflächen im 450 Einwohner zählenden Ortsteil aus, sodass es kaum Anlass für Kritik gab.

Auf der Wunschliste steht dort ein neues Gebäude für die Feuerwehr. Auf die sehr beengten Verhältnisse im bestehenden Gebäude mitten im Ort hatte auch der Kreisbrandrat bei seiner Besichtigung hingewiesen. Die Wehrleute müssten sich in der Halle, quasi neben dem Fahrzeug, umziehen. Zudem sei auch die Parksituation schwierig und sehr beengt bei Einsätzen, hieß es.

Eine ungünstige Situation

Die Kommune wisse von der ungünstigen Situation, so Bürgermeister Köhler. Als Lösung habe man ein Grundstück zwischen dem Gemeinschaftshaus und der Straße nach Wiesentheid im Visier. Dort könnte zukünftig eine Fahrzeughalle mit Umkleide und WC entstehen. Gleichzeitig ließe sich das Gemeinschaftshaus für Schulungen und Besprechungen nutzen. Das Gemeindeoberhaupt sagte, dass man sich nun erst einmal wegen möglicher Zuschüsse für einen Neubau erkundigen wolle.

In der Versammlung wurde zudem das Problem mit parkenden Autos im Bereich des Kirchplatzes und der früheren Bäckerei angesprochen. Hier gebe es immer wieder Schwierigkeiten, weil auch für Anwohner kaum Parkplätze vorhanden seien, hieß es. Um eine Lösung zu finden, wolle man einen Ortstermin mit der Kirchenverwaltung machen, so der Bürgermeister. Zudem hieß es aus der Versammlung, dass die Dorfgemeinschaft am Friedhof einiges verbessern wolle. Die Gemeinde sicherte Unterstützung zu.

Bei seinen Ausführungen war Bürgermeister Köhler auf das 2,2 Hektar große Baugebiet Weichseläcker eingegangen, das in Richtung Wiesentheid entstehen wird. Der Bebauungsplan dazu sei rechtskräftig, die Unterlagen lägen derzeit beim Landratsamt. Kommendes Jahr ist die Erschließung vorgesehen, spätestens Anfang 2024 könne dort wohl gebaut werden, so Köhler.