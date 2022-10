Dass die Bimbacher Johanneskirche wieder einmal viele Gottesdienstbesucher zählen konnte, hatte einen besonderen Grund. Die Prädikantin Dr. Irina Jugl, die selbst aus Bimbach kommt, wurde feierlich im Gottesdienst am 15. Sonntag nach Trinitatis von Dekan Günther Klöss-Schuster in ihre neue Aufgabe im Dekanat Castell eingeführt.

Daneben wirkten auch Pfarrer Wilfried Jugl sowie die Vertrauensleute der vier Kirchengemeinden Gerda Schmidt, Friedrich Hügelschäfer, Guido Plener und Günther Reimann bei den Lesungen mit. Nach der Verlesung der Urkunde und der Einsegnung hielt die Prädikantin die Predigt zum Brief des Paulus an die Galater. Sie stellte dazu die Frage, wie man im eigenen Leben mit der Last umgeht. Man trägt seine eigene Last und hat Menschen, die diese Last teilen. Es gibt Momente im Leben, da braucht man jemanden, der einem hilft, und es gibt Momente im Leben – und dazu ruft Jesus auf – da soll man Hilfe sein. Dabei ist es besonders bemerkenswert, dass das Gesetz Christi erfüllt wird, wenn wir anderen die Last abnehmen. Das Gesetz Christi ist das Gesetz der Liebe – der Liebe zu Gott und dem Nächsten.

Im Anschluss lud die Kirchengemeinde zum Empfang im Gemeindehaus in Bimbach ein. Die Prädikantin Dr. Irina Jugl wird künftig in den Kirchengemeinden Prichsenstadt, Bimbach, Altenschönbach und Brünnau zum Einsatz kommen.

Von: Guido Plener (Pressebeauftragter, Kirchengemeinde Bimbach)