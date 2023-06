Die Pfarrgemeinde St. Martin in Willanzheim ist um eine Ministrantin reicher. Am 18. Juni wurde Sophia Endres, eines der drei diesjährigen Kommunionkinder, im Sonntagsgottesdienst von Pfarrer August Popp und der Ministrantenbeauftragten Carmen Käppner in die Gemeinschaft der Ministranten aufgenommen. Ein Ministrant ist "Einer der dient", der vor allem in der Messe seinen Dienst erfüllt. Daher kommt auch der Name Messdiener. "Wir freuen uns, dass du da bist und ab jetzt zu den Ministrantinnen und Ministranten gehörst, liebe Sophia", so Carmen Käppner. Unterstützt von einem warmen Applaus der Pfarrgemeinde begann Sophia ihren ersten Dienst in der Kirche St. Martin. Herzlich Willkommen.

Von: Carmen Käppner (Ministrantenbeauftragte, Kirchengemeinde St. Martin Willanzheim)