Bettina Kunze heißt die neue Mesnerin in Bimbach. Obwohl sie schon seit Jahreswechsel im Dienst der Kirchengemeinde steht, wurde sie jetzt offiziell im Gottesdienst vom Gemeindepfarrer Martin Voß eingeführt. Der Vertrauensmann des Kirchenvorstands, Guido Plener, hob in seinem Grußwort hervor, dass dies keine leichte Aufgabe sei, da man seine Freizeit ständig mit den anfallenden Terminen in Einklang bringen müsse. Sie könne sich jedoch auf die volle Unterstützung des Kirchenvorstands und der Gemeinde verlassen.

Zuvor waren die langjährige Mesnerin Christa Dornberger und ihr Ehemann Artur Dornberger verabschiedet worden. Über 15 Jahre kümmerten sie sich um die Anliegen der Kirchengemeinde. Guido Plener zeigte in seinen Dankesworten, die er stellvertretend für die Kirchengemeinde sprach, die vielfältigen Aufgaben auf, die sie als "mansionarius" bzw. Haushüterin stets mit großer Zuverlässigkeit versehen hatte. Artur Dornberger betreute als Hausmeister die kirchlichen Gebäude in Bimbach, zur Kirche hinzu auch das Pfarr- und das Gemeindehaus mit großer Umsicht und reparierte oft alle kleinen und großen Dinge. Beide wurden zusammen mit der neuen Mesnerin Bettina Kunze mit einem Blumenstrauß und einem Präsent bedacht. Pfarrer Voß ging in seiner Predigt darauf ein, dass nach Jesaia 55 für Gott nichts unmöglich ist, denn seine Gedanken gehen über das Menschenmögliche hinaus. Auf diese Weise stellte er einen Bezug zu den Erdbebenopfern in der Türkei her.

Von: Guido Plener (Pressebeauftragter, Kirchengemeinde Bimbach)