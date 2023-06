Am Kindergarten im Hallburger Weg in Nordheim am Main können ab sofort Elektroautos mit Ökostrom aus der Region geladen werden. Bürgermeisterin Sibylle Säger hat gemeinsam mit Jürgen Lang, Betreuer für kommunale Kunden bei der N-Ergie, die neue Ladesäule symbolisch in Betrieb genommen. Das geht aus einer Pressemitteilung der N-Ergie hervor, aus der auch die folgenden Informationen stammen.

Die öffentliche Ladesäule verfügt über zwei Ladepunkte mit einer Leistung von je 22 Kilowatt. Die zwei anliegenden Parkplätze sind ausschließlich für Elektroautos vorgesehen, die dort aufgeladen werden.

Für Stromkunden eines Stadtwerks, das im Ladeverbund+ organisiert ist, gelten an den Ladesäulen besonders günstige Konditionen; nach einmaliger Registrierung in der App.

Eine Übersicht über alle Mitglieder, Ladesäulen und weitere Informationen zum Zugangssystem sind unter www.ladeverbundplus.de zu finden.