Am Dorfgemeinschaftshaus im Willanzheimer Ortsteil Hüttenheim können ab sofort Elektroautos mit Ökostrom aus der Region geladen werden. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert hat am 1. Dezember gemeinsam mit Jürgen Lang, Betreuer für kommunale Kunden bei der N-Ergie, die neue Ladesäule symbolisch in Betrieb genommen. Das geht aus einer Pressemitteilung der N-Ergie hervor, aus der auch die folgenden Informationen stammen.

Die öffentliche Ladesäule verfügt über zwei Typ2-Steckdosen mit einer Leistung von je 22 Kilowatt. Die zwei anliegenden Parkplätze sind ausschließlich für Elektroautos vorgesehen, die hier aufgeladen werden. Für Stromkunden eines Stadtwerks, das im Ladeverbund+ organisiert ist, gelten an den Ladesäulen besonders günstige Konditionen; nach einmaliger Registrierung in der App.

Eine Übersicht über alle Mitglieder, Ladesäulen und weitere Informationen zum Zugangssystem sind unter www.ladeverbundplus.de zu finden.