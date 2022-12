Nachdem sich die Gemeinde Castell entschlossen hat, eine eigene neue Kläranlage zu bauen, ließ sich der Gemeinderat in seiner Sitzung eine erste Variante vorstellen. Dabei handelte es sich um eine Art Container-Kläranlage in Modulbauweise, ähnlich wie sie das Fürstliche Domänenamt zum Klären seines Abwassers nutzt. Bürgermeister Christian Hähnlein hatte dazu einen Firmenvertreter eingeladen, der das System vorstellte.

Wie Hähnlein erläuterte, sei das Ganze "eine unverbindliche Vorstellung gewesen." Die Gemeinde werde sich in den nächsten Monaten weitere in Frage kommende Systeme anschauen und erklären lassen, um dann festzulegen, was für die Kommune am sinnvollsten sei. "Wir wollen möglichst bis Mitte nächsten Jahres entscheiden, welche Anlage wir uns in Zukunft vorstellen können", sagte der Bürgermeister.

2027 könnte die Anlage in Betrieb gehen

In einer früheren Sitzung hatte die Gemeinde bereits weitere Eckdaten besprochen. Dabei hieß es, dass zunächst die Vergabe der Planungsleistung erfolgen solle. Im Sommer 2024 werde dann die Entwurfsplanung erstellt, bis März 2025 sollen die Pläne genehmigt sein. Sofern alles nach Plan laufe, möchte die Kommune ab März 2025 mit dem baulichen Teil der Kläranlage beginnen. Die vollständige Inbetriebnahme der Abwasseranlage wäre zwei Jahre später, für den März 2027, vorgesehen. Die Kosten für die Ertüchtigung durch eine Belebungsanlage wurden auf etwa 5,3 Millionen Euro geschätzt.

Die voraussichtlich letzte Sitzung des Jahres nutzte Bürgermeister Hähnlein, um sich zu bedanken. Er sprach Dankesworte an die Gemeindearbeiter sowie an alle, die sich in der Gemeinde Castell in irgendeiner Form engagieren oder auf das Ortsbild schauen.