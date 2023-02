In den nächsten Monaten soll die länger anberaumte Erneuerung der Kanal- und Wasserleitungen im Wiesentheider Ortsteil Untersambach starten. Damit einher geht der Ausbau der Kreisstraße von Wiesentheid aus in das Dorf. In der jüngsten Sitzung des Wiesentheider Gemeinderates ließ Bürgermeister Klaus Köhler den zuständigen Ingenieur Dietmar Rohmfeld schon einmal näheres dazu ausführen.

Der Fachmann vom Büro Röschert in Würzburg nannte außerdem die geschätzten Kosten, die auf 3,16 Millionen Euro berechnet wurden. Im Einzelnen sind es 1,3 Millionen Euro für den Kanal, eine Million Euro für die Wasserleitung, sowie rund 900.000 Euro als Anteil am Ausbau der Kreisstraße.

Die Kosten könnten noch steigen

Es könnten noch mehr Kosten hinzukommen, weil der Ausbau der Waldstraße, einer Stichstraße in der Ortsmitte, noch nicht mit eingeplant war. Der zweite Bürgermeister Harald Rößner hatte angefragt, ob es nicht sinnvoller sei, das Stück gleich mitzuerneuern.

Die auszutauschende Strecke ist insgesamt 425 Meter lang und verläuft etwa von der Ortsmitte bis zum Ortsausgang nach Wiesentheid. Fachmann Rohmfeld merkte an, dass die Baustelle in Untersambach aufwändig werde, weil der Untergrund aus Fließsand bestehe und somit kaum tragfähig sei.

Hinzu kämen recht hohe Wasserstände im Untergrund. Das Grundwasser müsse an verschiedenen Stellen abgesenkt werden. Außerdem habe eine Befahrung gezeigt, dass viele Hausanschlüsse der Kanal- und Wasserleitungen erhebliche Schäden aufweisen. Auch Strom und Telefon müssen komplett neu verlegt werden.

Angesprochen wurde auch der Bereich der Engstelle. Statt 80 Meter bisher, werde sich die Länge auf etwa 40 Meter verringern, weil ein angrenzender Schuppen abgerissen wird und somit Platz entsteht, so Rohmfeld. Innerhalb der Engstelle bleibe die Fahrbahnbreite bei 3,75 Metern, weiter oben würden es 4,25 Meter.

Der exakte Bauzeitplan ist noch mit dem ÖPNV ob der Busverbindungen abzustimmen. Er zeigte sich zuversichtlich, dass Kanal und Wasser noch 2023 verlegt werden. Das Ganze werde in offener Bauweise gemacht.

Beim Thema "Ausbau der Straße" teilte Ingenieur Rohmfeld mit, dass der Landkreis eine Deckensanierung anstrebe. Hierzu fragte Ratsmitglied Otto Hünnerkopf bezüglich der angedachten Straßenbreite vom Ortsausgang bis hin zur Mühle in Richtung Wiesentheid nach. Ob die schmale Straße bleibt, konnte der Fachmann nicht beantworten, dafür sei der Landkreis zuständig.

Zu den Kosten hieß es, dass es wohl eine Mischkalkulation aus Ergänzungsbeiträgen der Bürger und Erhöhung der Verbrauchsgebühren geben werde. Bislang stehe noch nicht fest, wie viel Förderung man bekomme, so die Verwaltung. Bürgermeister Köhler kündigte an, dass er das Ganze im März bei einer Bürgerversammlung im Ortsteil im Detail vorstellen werde.

Feuerwehr braucht mehr Platz

Eifrig diskutiert wurde außerdem im Rat über das neu zu bauende Feuerwehrhaus in Geesdorf. Ob dort zwei Wohnungen im Obergeschoss, oder nur eine und zusätzliche Räume für die Wehr vorgesehen werden, darüber war man sich zunächst uneins. Der örtliche Gemeinderat Thorsten Ott führte an, dass die Wehr auch oben Platz brauche, unter anderem zum Lagern. Schließlich wurde festgelegt, dass die Feuerwehr auch im Obergeschoss Räume bekommen solle. Eine genaue Aufteilung könne man nach dem Bau festlegen, hieß es.