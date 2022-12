Vor einem Jahr gab es gegenseitige Anschuldigungen und einen wochenlangen Streit zwischen dem damaligen Leiter der Albertshöfer BRK-Bereitschaft Alfred Sattes und Ehrenbereitschaftsleiter Hans Uhl. Die Wogen schlugen hoch und beschäftigten sogar den Gemeinderat. Die Sache gipfelte darin, dass Alfred Sattes verärgert sein Amt niederlegte und aus der Bereitschaft austrat. Jetzt scheint der Scherbenhaufen weitgehend zusammengekehrt, und die Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) strebt nach alter Vitalität.

Mit Stefan Sattes hat im Mai dieses Jahres ein junger und engagierter Mann die Verantwortung übernommen. Ihm stehen als Stellvertreter sein Vater Werner Sattes und Manfred Hofmann, zwei erfahrene Männer, zur Seite. Sie hatten Stefan Sattes gut zugeredet und ihn überzeugen können, seitdem ist wieder Zug in der Bereitschaft. In einem der ersten Beschlüsse der wiederbelebten Bereitschaft entschied die Mitgliederversammlung in Absprache mit dem Kreisverband einstimmig, dass Hans Uhl zwar in der Bereitschaft bleiben, aber an keinen Aktionen mehr teilnehmen dürfe.

Wenigstens die Blutspendetermine gab es in Albertshofen noch

Manfred Hofmann war von 2000 bis 2008 Bereitschaftsleiter gewesen, ihm folgten Holger Jaques (2008 bis 2013) und Alfred Sattes (2013 bis 2021). Stefan Sattes ist mit 35 Jahren der jüngste Bereitschaftsleiter der Bereitschaft, die 1956 als Zug der Sanitätskolonne Kitzingen gegründet worden war, ab 1977 eine eigenständige Kolonne in Albertshofen wurde und später zur Bereitschaft umfirmierte.

Im vergangenen halben Jahr hat sich einiges bewegt bei den Albertshöfern, die wenigstens die Ausrichtung der Blutspendetermine beibehalten konnten. Auch für kommendes Jahr sind drei Blutspendetermine fest eingeplant. Jetzt ist die Führung wieder motiviert, wie Holger Jaques kürzlich beim Ehrenamtstag der Gemeinde darlegte. Inzwischen hat die Bereitschaft drei neue und jüngere Frauen und Männer gewinnen können, die bereit sind, sich für folgende Aufgaben ausbilden zu lassen.

Auch der wichtige "Helfer vor Ort" soll reaktiviert werden

Für die gesamte Bereitschaft hält Bereitschaftsarzt Dr. Günther Wloczik immer wieder Schulungsabende. Denn die neue Führung möchte zum Wohl der Bevölkerung künftig wieder den Dienst des Helfers vor Ort (HvO) leisten. Schon von 2004 bis 2019 hatten die Albertshöfer mit einem eigenen Fahrzeug den HvO-Dienst verrichtet. "Unser vorrangiges Ziel ist es, die neuen und jungen Leute auszubilden", sagt Werner Sattes, der immer noch jederzeit zum Dienst bereit ist. Obendrein schob er in den vergangenen Jahren immer freitags im Dettelbacher Hallenbad als ausgebildeter Rettungsschwimmer Aufsichtsdienst. "Das wäre für mich in Zukunft auch wieder vorstellbar", sagt Sattes.

Die Verantwortlichen haben sich vorgenommen, jederzeit Veranstaltungen abzusichern und auch der Bevölkerung Hilfestellungen zu geben. So wird es Schulungsveranstaltungen am Defibrillator für die Einwohner geben, um im Notfall gewappnet zu sein. Seit diesem Jahr ist ein Defibrillator öffentlich zugänglich an der Gartenlandhalle platziert.