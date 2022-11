Im Rahmen einer Ehrungsveranstaltung in Anschluss an die ordentliche Mitgliederversammlung des VfL Volkach fand die Laudatio auf vier neue Ehrenmitglieder des Vereins statt. Bereits bei der letztjährigen Mitliederversammlung wurden Gabi Fuchs und Hermann Voit, bei der diesjährigen Raimund Wagenhäuser und Helmut Leibold zu Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit ernannt. In unterschiedlichen Funktionen haben sie die einzelnen Abteilungen Gymnastik, Volleyball und Fußball sowie den Gesamtverein Jahrzehnte lang geprägt. Der Verein bedankt sich auch an dieser Stelle noch mal bei den neuen Ehrenmitgliedern für das herausragende Engagement und die großartige geleistete Arbeit.

Von: Norbert Jandl (Vorstand, VfL Volkach )