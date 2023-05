Ab sofort ist die zweite Auflage des "Wegweisers für Menschen mit Behinderung" im Landkreis Kitzingen erhältlich. Die Broschüre, erstmals 2019 herausgegeben, richtet sich an Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörigen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor, der folgende Informationen entnommen sind.

Der Wegweiser möchte über die vielen Dienste und Einrichtungen im Landkreis Kitzingen informieren, die Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung zur Verfügung stehen. Die 64-seitige Broschüre wurde bewusst in verständlicher Sprache erstellt. Sie soll helfen, die wichtigsten Ansprüche und Rechte kennenzulernen und benennt zuständige Stellen und Adressen. Sie umfasst etwa Beratungsstellen, Nachteilsausgleiche, Wohnen, Arbeiten, Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien oder Infos zum Schwerbehindertenausweis.

Der Wegweiser ist im Landratsamt an der Information und in der Seniorenfachstelle erhältlich. Er liegt er in den Gemeindeverwaltungen aus, in der Klinik Kitzinger Land, in der VdK-Kreisgeschäftsstelle sowie im Pflegestützpunkt. Zusätzlich steht er auf der Internetseite des Landratsamtes, www.kitzingen.de.