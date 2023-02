Vier neue und moderne Amtstafeln sind in Repperndorf aufgebaut worden. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

Mitarbeiter des Bauhofes haben die Kästen vor der Kirche errichtet. Zwei dieser Kästen sind für amtliche Bekanntmachungen aus der Stadtverwaltung reserviert, die anderen beiden Kästen können von Vereinen und Verbänden genutzt werden.

Die bisherigen Amtstafeln waren in die Jahre gekommen, der alte Standort an der Brücke lag sehr nahe an der Durchgangsstraße, die Verhältnisse waren beengt. In Absprache mit den Repperndorfer Vereinsvertretern und Bürgern konnte der neue Standort gefunden werden. "Jetzt haben wir die ideale Lösung", freut sich Bauhofleiter Georg Günther.

Nach und nach sollen die Amtstafeln auch in Hoheim und Hohenfeld ausgetauscht werden. In Sickershausen wurden bereits neue Tafeln aufgebaut.