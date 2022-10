Groß war die Freude an der Mädchenrealschule Volkach, als jetzt der Erweiterungsbau für die naturwissenschaftlichen Fächer, die neuen Horträume und der Übergang der Betriebsträgerschaft vom Orden der Dillinger Franziskanerinnen auf die Stiftung der Dillinger Franziskanerinnen St. Maria gefeiert wurden.

Stiftungsvorständin Frau Sonja Eschenbacher und Schuldirektorin Frau Doris Roth konnten mit dem stellvertretenden Landrat Herrn Robert Finster, Volkachs 2. Bürgermeister Herrn Udo Gebert und Altbürgermeister Herrn Peter Kornell nicht nur einige kommunalpolitische Ehrengäste begrüßen, sondern ebenso den Direktor des katholischen Schulwerks Bayern, Herrn Dr. Peter Nothaft und den Leiter des Referats Schule und Religionsunterricht des Bistums Würzburg, Herrn Jürgen Engel, wie auch die Mitglieder des Provinz- und Stiftungsrates. Die Dienststelle des Ministerialbeauftragen in Unterfranken wurden vertreten durch Frau Yvonne Neumeier und Frau Anja Kuhn. Sr. Martina Schmidt, Provinzleiterin der Dillinger Franziskanerinnen (Deutsche Provinz), freute sich, dass neben den Schwestern des Volkacher Konvents mit der Oberin Sr. Elke Prochus auch die Mitarbeiter/innen der Schule, des Horts und der Ganztagesbetreuung sowie die Klassensprecherinnen als Vertreter der Schülerschaft den Feierlichkeiten beiwohnten.

Sie gab in ihrer Ansprache einen Rückblick über die Gründung der Stiftung und deren Zweck und hob dabei hervor, dass man trotz zu bewältigender Krisen in der Vergangenheit immer wieder den Mut fand, weiterzumachen und die Schule zu dem zu entwickeln, was sie heute ist. Sie vertraut darauf, dass an diesem Ort auch weiterhin der christliche Glaube gelebt und die franziskanischen Werte hochgehalten werden. Herr Florian Göger, Architekt des Erweiterungsbaus, gab einen kurzen Überblick über die Planung und die Herausforderungen, die im Zuge des Neubaus zu bewältigen waren. Er legte dabei stets großen Wert auf Ökologie, Nachhaltigkeit und eine harmonische Gesamtkomposition.

Im vergangenen Jahr konnte an der Mädchenrealschule zudem vieles renoviert, modernisiert und verändert werden. Frau Klara Adams, Konrektorin der Mädchenrealschule, stellte diese Neuerungen vor und bedankte sich gleichzeitig bei allen, die mit Rat und Tat, aber auch mit Spenden, dazu beigetragen haben, alles zu verwirklichen. Für jedes Klassenzimmer gestalteten einige Schülerinnen gemeinsam mit Pater Meinrad Dufner aus Münsterschwarzach und Frau Renate Mink individuelle Kreuze. Diese wurden wie auch der Neubau am Ende des Festaktes im Beisein aller Gäste von Herrn Pfarrer Johannes Hofmann aus Volkach gesegnet. Beim anschließenden Empfang im Speisesaal bestand die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und die neuen Räumlichkeiten zu besichtigen.

Von: Juliane Böhm (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)