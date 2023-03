Alle Eigentümerinnen und Eigentümer mit Grundstücken im Dorferneuerungsgebiet bilden die Teilnehmergemeinschaft (TG), das verantwortliche Gremium für die Dorferneuerung in den Ortsteilen Kleinlangheim, Atzhausen und Stephansberg. Die TG hat 2022 aus ihrer Mitte einen Vorstand gewählt. Dieser ist inzwischen voll im Arbeitsmodus. Das teilt der Vorsitzende des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft in einem Presseschreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind.

Am 20. Februar tagte der Vorstand zum dritten Mal. Er beschloss unter anderem, dass die Gehsteige in der Kleinlangheimer Bahnhofstraße in Kürze erneuert werden. Die zuständigen Behörden und Verbände stimmten zu, sodass die Bauarbeiten bereits dieses Jahr beginnen können. Die Bevölkerung kann vom 13. bis zum 27. März die Planungsunterlagen sowohl im Rathaus des Marktes Kleinlangheim als auch in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Großlangheim einsehen. Der Vorsitzende der TG, Veselin Kolev, freut sich auf konstruktive Kritik und Anregungen.

Grünes Licht für zwei weitere Projekte in Stephansberg und Kleinlangheim

Zwei weitere Meilensteine der Dorferneuerung haben vom Vorstand grünes Licht erhalten: In Kürze beginnt das Landschaftsarchitekturbüro Horak aus Castell, nach Absprache mit der Bevölkerung von Stephansberg die dortige Dorfstraße zu überplanen. Ferner geht der Markt Kleinlangheim – ebenfalls mit Förderung aus dem bayerischen Dorfentwicklungsprogramm – noch in diesem Jahr die Sanierung der alten Schule Atzhausen an. Bereits fertig ist der Umgriff dieses ortsbildprägenden Gebäudes. Die Rasenfläche mit Spielgeräten und Parkplätzen ist Atzhausens sozialer Dorfmittelpunkt.

Bereits 2019 feierten die Kleinlangheimer die Eröffnung des nördlichen Teils der Bahnhofstraße. In der Wiesenbronner Straße gelang es, eine Engstelle am Gehweg zu entschärfen. Im Ortsteil Haidt wurde als Einzelmaßnahme vor der alten Schule eine Freifläche gestaltet, um hier in gemütlicher Runde zusammenkommen zu können.

Die vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Unterfranken begleitete Dorferneuerung Kleinlangheim 4 startete 2014. Für die Ortsteile Kleinlangheim, Atzhausen und Stephansberg stehen seitdem Fördermittel von insgesamt 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kommen Fördermöglichkeiten für private Bauvorhaben in den Ortszentren. Ansprechpartner am ALE Unterfranken in Würzburg ist Veselin Kolev.