Ein Konzert mit Musikerinnen und Musikern von acht bis über 80 Jahren fand kürzlich in der Michaeliskirche in Nenzenheim statt. Unter dem Motto "So klingt Nenzenheim" traten neben einem eigens für diesen Anlass gebildeten Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Michaeliskantor Timo Lechner dabei auch der Posaunenchor Nenzenheim mit Leiterin Ann-Kathrin Därr, Senior-Organist Fritz Klein, Schlagzeuger Jochen Waigandt und Rocksänger Matthias Schenk auf. Der Erlös der Spenden bei diesem freien Konzert kam dem Projekt "Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bundes zugute. 750 Euro übergaben die Organisatoren des Konzerts mit Syndi Schumann vom Kirchenvorstand Nenzenheim, Musiker und Kinder den "Wünscheerfüllerinnen" Susanne Flory und Lucia Taschner vom Wünschewagen-Team Franken/Oberpfalz. Das Geld wird sicher bald verwendet, um in dem extra zu diesem Zweck konstruierten Krankentransportwagen meist langgehegte Wünsche von Sterbenskranken zu erfüllen.

Von: Timo Lechner (Kantor, Michaeliskirche Nenzenheim)