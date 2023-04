Friedenspreisträger Navid Kermani kommt am Samstag, 20. Mai, nach Münsterschwarzach. In der Abteikirche liest er aus seinem aktuellen Bestseller-Buch "Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen". Musikalisch begleitet wird die Lesung von Pi-hsien Chen (Klavier) und Manos Tsangaris (Percussion), wie es in der Einladung der Abtei heißt.

Navid Kermani wurde 1967 in Siegen geboren. Für sein literarisches und essayistisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, unter anderem den Kleist-Preis, den Joseph-Breitbach-Preis, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels 2015, den ECF Princess Margriet Award for Culture 2017, den Staatspreis des Landes NRW 2017, den Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg 2020 und den Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels 2021.

Einlass ist ab 19 Uhr, Karten zu 18/16 und 14 Euro (je nach Sitzplatzkategorie) sind in der Klosterbuchhandlung "Buch- und Kunst im Klosterhof" erhältlich.