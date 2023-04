Mit einer rekordverdächtigen Beteiligung von 27 Kids starteten die Naturprofis bei bestem Frühlingswetter in die Gartensaison in den Grabengärten in Mainbernheim. Zuerst wurde für den anstehenden Muttertag ein tolles Geschenk aus Naturmaterialien gebastelt. Aber auch Spiel und Spaß kamen nicht zu kurz. Nach einer kräftigenden Stärkung ging es dann in die Mainbernheimer Grabengärten, wo die Naturprofis drei verschiedene Sorten Mais und 45 Dahlien gepflanzt haben. Mit der Maisernte im Herbst ist dann eine Popcorn-Aktion geplant.

Von: Tobias Rahn (1. Vorstand, OGV Mainbernheim e.V.)