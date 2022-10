22 Teilnehmer der NaturFreunde Kitzingen trotzten dem regnerischen Wetter, zogen ihre Regenjacken und Wanderstiefel an um eine 12 Kilometer lange Wanderung in die Hessische Rhön zu unternehmen. Von Gersfeld aus ging es zur Kaskadenschlucht ein wildromantisches Kleinod der Rhön, das sich als FFH- und Vogelschutzgebiet seiner natürlichen Entwicklung überlassen wird. Zuerst führte uns der Wanderweg durch einen dichten Buchenwald, immer entlang des Feldbachs, der sich einen wundervollen Weg durch die Sandsteinschlucht mit vielen kleinen Wasserfällen, bahnt. Weiter ging es dann über einen kurzen, aber knackigen Anstieg, vorbei am Moorsee zum Roten Moor, das eine Größe von 50 Hektar aufweist. Es ist das zweitgrößte Hochmoor im Unesco-Biosphärenreservat Rhön. Nun wanderte man kilometerlang auf Holzbohlensteige, rechts und links Heidelbeerbüsche und Besenheide, durch einen wunderschönen Karpatenbirkenwald zum elf Meter hohen Aussichtsturm. Leider zog Nebel auf, so dass man kaum einen Blick über das Hochmoor, sowie auf die Wasserkuppe und den Heidelstein, hatte. Entlang des Bohlenpfades durch das Rote Moor sind Hinweistafeln angebracht, die über die Geschichte und Entstehung des Moores, sowie über die Tier- und Pflanzenwelt informierten, Weiter ging es nun Richtung Obernhausen, dem höchst gelegenen Dorf im Reservat Rhön, durch den Wald, wo eine gewisse Trittsicherheit erforderlich war, da der Weg teilweise über felsigen Untergrund führte und stark mit Baumwurzeln durchzogen war. Vorbei führte der Wanderweg an Basaltformationen, wie das Naturdenkmal Fuchsstein, ein Überbleibsel aus der Zeit von vor etwa 15 Milliarden Jahren. Bevor man mit den Bus nach Hause fuhr wurde noch eine Rast im Genussgasthof "zur Fuldaquelle" in Oberhausen eingelegt.

Von: Theresia Wolf (Schriftführerin, Naturfreunde Kitzingen)