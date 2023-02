Die bayerische Rhön, auch genannt das Land der offenen Ferne" war das Ziel für 42 Teilnehmer der Winterwanderung für die NaturFreunde Kitzingen. Eine herrliche Schneelandschaft genoss man auf die zwölf Kilometer lange Hüttentourwanderung. Gleich zum Anfang war ein Anstieg zu bewältigen, bevor man die Kissinger Hütte , eines der ältesten Berghäuser in der Rhön, erreichte, die 832 Meter hoch auf der Kuppe des Feuerberges steht mit fantastischen Blicken auf den Heidelstein und zu den umliegenden Rhönbergen. Weiter ging es nun zum Würzburger Karl-Straub-Haus, das 786 Meter hoch und im Naturschutzgebiet der Schwarzen Berge liegt mit einem Panoramablick auf die Bergkuppen der Dammersfeldrhön. Über den Kardinal-Döpfner-Weg und über den Hang des Farnberges gelangte man, vorbei am unterhalb gelegenen benachbarten Bergsee "Tintenfass", der zugefroren war, zum Berghaus Rhön , der früheren Kantine des ehemaligen Steinbruches am "Tintenfass". Hier nahm man eine kleine Stärkung ein, bevor man zurück über zum Teil vereiste und aufgeweichte Waldwege zum Parkplatz Vier Eichen gelangte, wo man mit dem Bus dann die Heimreise antrat und somit eine winterliche Wanderung sein Ende nahm.

Von: Theresia Wolf (Schriftführerin, Naturfreunde Kitzingen)