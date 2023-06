Jörg Kornacker wird mit Wirkung vom 1. Juli als Diakon im Hauptberuf für den Pastoralen Raum Kitzingen angewiesen. Dienstort ist das Katholische Pfarrhaus Kitzingen, Dienstvorgesetzter der Moderator des pastoralen Raums, zurzeit Pfarrer Gerhard Spöckl, wie der Pressedienst des Bischöflichen Ordinariats Würzburg mitteilt.

Kornacker wurde 1969 in Saarbrücken geboren. Er studierte Theologie in Trier und Würzburg und arbeitete anschließend im wissenschaftlichen Bereich der Universitäten München und Passau. 2002 begann er seinen pastoralen Dienst in der Erzdiözese München und Freising. Kardinal Friedrich Wetter weihte ihn am 23. September 2006 im Liebfrauendom in München zum Ständigen Diakon. Anschließend wirkte Kornacker als Diakon im Hauptberuf in der Pfarrei Kirchseeon. Nach einem auf fünf Jahre befristeten Einsatz in der Erzdiözese Bamberg kehrte er laut Mitteilung in das Erzbistum München und Freising zurück und war zuletzt in den Pfarrverbänden Maria Ramersdorf-Sankt Pius und Münsing tätig. Kornacker ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.