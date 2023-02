Eine Unterrichtsstunde der besonderen Art erlebten Dettelbacher Schülerinnen und Schüler am letzten Tag vor den Faschingsferien. Nach der Pause verwandelten sich Schülerinnen und Schüler in Hexen, Polizisten, Clowns, Zauberer, Pippi Langstrumpf, Prinzessinnen, Cowboys und Indianer ... Anstelle der Lehrkräfte übernahmen blaue Schmetterlinge mit bunten Flügeln die Klassenführung. Nach einer gemeinsamen Polonaise durch das ganze Schulhaus mit allen Klassen trafen sich alle Kinder zu lustigen Bewegungsliedern in der Turnhalle. Gute Laune und fröhliche Stimmung waren hier zu erleben. Danach durfte noch etwas in den Klassen getanzt und gefeiert werden. Vermisst wurde der Hausmeister - glücklicherweise hat ein entlaufener Gefangener dessen Aufgaben übernommen. Die Ausgabe der Zwischenzeugnisse und Bögen der Lernentwicklungsgespräche wurden an diesem Schulvormittag fast zur Nebensache.

Von: Gabriele Krieglstein (Schulleiterin, Grundschule Dettelbach)