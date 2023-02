Ein Orgelkonzert der besonderen Art findet am Faschingswochenende in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen im Rahmen der Reihe "Freitagssoirée" statt, teilt Dekanatskantor Christian Stegmann mit. Peter Schäfer aus Klingenberg spielt am Freitag, 17. Februar, um 19.30 Uhr ein närrisches Faschingskonzert unter dem Motto "Vom Rhein bis nach Rio". Bei diesem humorvollen Konzert erklingen in improvisatorischer Manier unter anderem bekannte Melodien aus dem rheinischen Karneval, das bekannte Frankenlied sowie südamerikanische Samba-Rhythmen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.