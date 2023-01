Großalarm in der Nacht zu Samstag in Kleinlangheim: Ein Holzstapel an einem Haus im dicht bebauten Wohngebiet war in Brand geraten. Die Flammen griffen rasch auf das Anwesen über. Bei den Löscharbeiten und der Evakuierung des Gebäudes wurden drei Personen leicht verletzt, es entstand hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, war der Alarm gegen Mitternacht eingegangen. Sofort rückten Einsatzkräfte der Feuerwehren Kleinlangheim, Großlangheim und Wiesenbronn am Gebäude in der Rosenstraße an, um den Brand zu bekämpfen und die Menschen in Sicherheit zu bringen. Bei der Evakuierung des Hauses stürzte eine der Bewohnerinnen und verletzte sich leicht. Auch einer der Feuerwehrmänner zog sich beim Sturz leichte Blessuren zu. Die Polizei spricht von insgesamt drei Verletzten, die der Rettungsdienst versorgte.

Der Kleinlangheimer Kommandant Rainer Bock war in der Nacht im Einsatz. Am nächsten Morgen ist er mit seinen Kollegen im Feuerwehrhaus gerade damit beschäftigt, das eingesetzte Geräte zu säubern. Als er kurz nach Mitternacht am Einsatzort eintraf, war der Brand bereits fortgeschritten. Die Polizei wollte sich bei der Brandursache zunächst nicht festlegen. Die Kriminalpolizei, so hieß es am Samstag, ermittle. Laut Feuerwehr hatte eine Bewohnerin vermutlich heiße Asche in eine Mülltonne gefüllt.

Eine brennende Mülltonne könnte das Feuer entfacht haben

Der Inhalt entzündete sich, setzte die Tonne und einen angrenzenden Holzstapel in Brand. Von dort griff das Feuer auf eine Garage und schließlich auf das Dach des angebauten Wohnhauses über. Die Feuerwehr musste Teile des Dachs abdecken, um an den Brandherd zu gelangen, hatte das Feuer aber relativ schnell unter Kontrolle. Nach rund dreieinhalb Stunden war der Einsatz beendet, die Kräfte rückten ab.

Am Morgen sind die Spuren des Brandes deutlich zu sehen. Das Haus ist nach Angaben der Feuerwehr weiterhin bewohnbar, die Büros einer Steuerkanzlei im Obergeschoss des Gebäudes können aber vorerst nicht genutzt werden. Die Schadenssumme liegt nach Polizeiangaben im sechsstelligen Bereich. Die Feuerwehr vor Ort sprach von mehr als 100.000 Euro Sachschaden am Gebäude und der Garage.